هشام عباس يستعد لطرح أغنية خاصة بشهر رمضان

انتهي المطرب هشام عباس من تسجيل أغنيه سينجل جديدة، تحمل طابع وأجواء شهر رمضان المبارك، والأغنية كلمات وألحان هاني جمال الدين، وتوزيع موسيقى وهندسة صوت أمير ناثان، ومن المقرر طرحها فى النصف الثاني من شهر رمضان حسبما كشف مهندس الصور أمير ناثان لموقع اليوم السابع.

وطرح هشام عباس مؤخراً ألبوم (عامل ضجة) والذى ضم 11 أغنية منها: (عامل ضجة) كلمات أسامة محرز وألحان محمد النادي وتوزيع موسيقي توما، و(خليك هنا) كلمات محمد جمعة وألحان محمد النادي وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم، و(شاري بالغالي) كلمات حسن عطية وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقي توما، و(الفترة اللي فاتت) كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هاني ربيع، وغيرها.