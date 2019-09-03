هشام عباس يستعد لطرح ألبومه الجديد (عامل ضجة)

استقر المطرب هشام عباس مع الشركة المنتجة على طرح ألبومه الجديد (عامل ضجة) خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والذى يعيده بعد توقفه عن إصدار الألبومات منذ عام 2009، منذ ألبومه الأخير (ماتبطليش) والذd حقق نجاح كبير ويراهن هشام على الألبوم الجديد بقوة ويقدم فيه أغاني متنوعة .

وطرح المطرب هشام عباس فيديو كليب جديد باسم (شاري بالغالي) وذلك عبر القناة الرسمية على موقع (يوتيوب) وهي من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتأتي الأغنية ضمن أغاني ألبوم هشام عباس جديد الذي يحمل اسم (عامل ضجة) والذي قرر هشام طرح أكثر من أغنية منه سينجل.