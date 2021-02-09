هكذا أحتفلت الشقيقات (شيحة) بعقد قران شقيقتهما حلا على معز مسعود

احتفلت الفنانة حلا شيحة، أمس الإثنين، بعقد قرانها على الداعية الإسلامي معز مسعود بأحد فنادق القاهرة المطلة على النيل، وسط حضور عدد قليل من أقارب العروسين.

ونشرت حلا عبر خاصية (ستوري) على حسابها بموقع (إنستجرام)، صورا برفقة شقيقاتها هنا ورشا ومايا شيحة خلال عقد القران، حيث طلت بالفستان الأبيض.

كما هنأت هنا شيحة، شقيقتها حلا عبر حسابها بموقع (فيسبوك)، قائلة: (تم عقد قران حبيبتي وأختي وروحي ونصفي الآخر حلا الجميلة قلبا وقالبا على الذي اختاره قلبها وأيده عقلها ..يا رب بارك لهما وبارك عليها، وأجمع بينهما في خير .بحبك قوي يا حلولا.. النهارده من أسعد أيام حياتي لأني شايفاكي مبسوطة.. يا رب دايما مبسوطة، بدعيلكوا ربنا يحفظكوا ويبعد عنكوا العين ويرضيكوا ويرضى عليكوا)، حسب موقع اليوم السابع.

كما ظهرت حلا شيحة أيضا في صور أخرى بالحجاب، عبر حسابها بموقع (إنستجرام)، وقالت: (اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا).

وكانت بدأت قصة حب حلا شيحة ومعز مسعود منذ عدة أشهر وطالت الأقاويل حلا وقتها، ولكن لم تعلق حلا شيحة بالإيجاب أو بالنفي، و في يوم 2 ديسمبر الماضي وبعد فترة من الشائعات والأخبار عن ارتباطهما أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية الإسلامي عبر حسابها بموقع (إنستجرام)، بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان (المقاتل)، حيث قال: (لقد سجلت أغنيتى الي كتبتها عام 2007 وهي إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن).