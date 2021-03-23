هكذا أحيث يسرا ذكرى والدتها في عيد الأم...صورة

عبرت النجمة يسرا عن افتقادها لوالدتها من خلال مشاركتها احتفالات النجوم بعيد الأم، ونشرت يسرا صورة نادرة تجمعها بوالدتها على حسابها الرسمي بموقع (تويتر)، منذ قليل، وظهرت يسرا في الصورة وهي تقبل يد والدتها الراحلة، ولقت الصورة تفاعلاً كبيرًا من جماهير يسرا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

يسرا على تويتر

ووجهت الفنانة الكبيرة يسرا، رسالة لوالدتها الراحلة في عيد الأم، قائلة: (وحشتيني أوي يا أمي يا حتة من روحي.. دايمًا معايا وفي بالي وجوة قلبي.. أنا عايشة بدعاكِ وبسيرتك العظيمة.. ربنا يرحمك ويجعلك من سيدات أهل الجنة يا رب.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأمي ولكل من رحلوا عنا)، حسب موقع اليوم السابع.

ومن ناحية أخرى، تشارك يسرا في السباق الرمضاني ٢٠٢١، ببطولة مسلسل (حرب أهلية).

المسلسل يشارك في بطولته كل من اروى جودة وجميلة عوض وباسل خياط.

والعمل تدور أحداثه فى اطار اجتماعي حول طبيبة تجميل تقدم شخصيتها يسرا ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.