هكذا أصبحت مشتركة ستار أكاديمي المشاكسة "ساره فرح".. "فيديو"!

سارة فرح هو الإسم الأكثر إثارة للجدل في مواسم برنامج المواهب العالمي بنسخته العربية "Star Academy" وما زالت فيديوهاتها من البرنامج تحقق أرقام ومشاهدات عالية إن كان فيما يتعلق بأدائها الفني أو تفاصيل حياتها داخل الأكاديمية.

تميزت سارة بصوت قوي وحضور أقوى تمكنت من الوصول إلى النهائيات واحتلت المركز الثالث بتصويت الجمهور، بعد انتهاء مشوارها في برنامج المواهب، شاركت في سلسلة حفلات ناجحة وأبهرت الجميع بصوتها وقدراتها.

في عام 2013 أطلقت أول أعمالها الفنية "بعز الظهر" من كلمات فادي مرجان الحان فضل سليمان وتوزيع أنس كريم وحققت الأغنية نجاحًا هائلًا.

تابعت الفنانة إطلاق أغاني منفردة إلى يومنا هذا وأصبح في رصيدها الفني 10 أغاني إضافة إلى مقدمات وتترات مسلسلات.

لم تكتفي سارة بالغناء بل اتجهت للتمثيل في أولى تجاربها عام 2017 بمسلسل "قناديل العشق" وشاركت بغناء مجموعة من أغاني المسلسل. وشاركت في الـ 2019 كضيفة شرف بمسلسل "عندما تشيخ الذئاب" ولعبت دور البطولة بنفس السنة في مسلسل "مقامات العشق".

تغير سارة على مدار السنين لم يكن فقط في الجانب والنضوج الفني، بل رافقه تغير في الشكل والستايل:





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