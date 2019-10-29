تعليقات ساخرة على صور محمود العسيلي مع خطيبته في عيد ميلادها: "جامدة ومعها واسطة؟"

على ما يبدو أن الجمهور لم ينسَ حتى هذه اللحظة الفيديو الشهير للفنان محمود العسيلي، والذي تسبب بجدل كبير عندما رفض طلب أحد المعجبين بالتقاط صورة تذكارية بجانبه خلال حفل غنائي وقال له: "انت جامد جدًا مثلا؟ معاك واسطة عشان تتصور معايا؟".

ومجددًا فتح العسيلي الباب على نفسه لتلقي المزيد من التعليقات الساخرة والانتقادات والتي كانت أغلبها مرتبطة بنفس الفيديو الذي رفض فيه العسيلي طلب المعجب وأحرجه أمام الحضور، ولكن هذه المرة كانت التعليقات على صور العسيلي التي نشرها احتفالًا بعيد ميلاد خطيبته الميكب آرتيست أمنية عبد المنعم.

وبعد أن نشر العسيلي عدة صورة تجمعه بخطيبته عبر حسابه على إنستغرام، كتب له عدة أشخاص نفس التعليق: " دي معها وسطا جامدة أوي علشاان تصور كده"، وفي تعليق آخر: " ده انتي حاجه جامده بقا وواسطه اتصورتي معاه وكمان فيه بوس وطلع متواضع الحمد لله".

على الصعيد الفني، أحيا العسيلي مؤخرًا حفله الغنائي في الجامعة المصرية الصينية بحضور عدد من محبيه ومعجبيه، وشارك بعض الصور من أجواء الحفل عبر حسابه على إنستغرام.

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