أبرزهم نادين نجيم ونجوى كرم وقمر.. التظاهرات اللبنانية تكشف عن وجوه إيجابية وأخرى صادمة للنجوم

كشفت المظاهرات المشتعلة في لبنان، وجها آخر للنجوم في الوسط الفني، مختلف تمامًا عن الذي يبدونه في أعمالهم الفنية من أفلام ومسلسلات أو أغاني، حيث اختلف هذا الوجه حينما مس الوطن أمرا ما.

وأظهرت تلك المظاهرات طريقة تفاعل النجوم مع الجماهير الكثيرة التي أغرقت الشوارع والميادين، فمنهم من نزل إلى أرض الوطن وفضّل المشاركة كأي مواطن لبناني عادي، ومنهم من اكتفى بالتفاعل عبر السوشيال ميديا، ومنهم من أثار الجدل.

ويرصد لكم "البوابة"، أبرز نجوم لبنان، وتفاعل كل منهم في الثورة اللبنانية على النظام.

نجوم شاركوا بالمظاهرات في الشارع

نادين نسيب نجيم

شاركت الفنانة نادين نجيم في قلب المظاهرات، وظهرت وهي ثائرة في الشارع عدة مرات، وتفرّغت تماما للمظاهرات، حتى إن منشوراتها على حساباتها الرسمية للمظاهرات أيضا.

نادين الراسي

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للفنانة نادين الراسي، التي ظلّت تصرخ وتشهر إفلاسها وجوعها بسبب النظام الحالي.

نيشان

شارك أيضا الإعلامي الشهير نيشان في المظاهرات من أرض الواقع، وتعامل كأنه مواطن غير مشهور، مطالبا بتغيير النظام وإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

ميريام فارس

اصطحبت الفنانة ميريام فارس، نجلها، أثناء تواجدها في الشارع لمشاركة المتظاهرين التعبير عن آرائهم وحقوقهم، ونشرت لها عدة فيديوهات وهي وسط المتظاهرين في الشوارع والميادين.

إليسا

فضّلت النجمة إليسا، المشاركة في الثورة اللبنانية ضد النظام من خلال النزول إلى الشارع، والهتاف ضد النظام وسط المتظاهرين، ومهاجمته هجوما حادًا.

نجوم شاركوا عبر السوشيال ميديا فقط:

هيفاء وهبي

أشد من هاجموا الرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية كانت الفنانة هيفاء وهبي، التي شنت حلقات هجوم متوالية عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، دون النزول إلى أرض المظاهرات.

نجوى كرم

شاركت أيضا النجمة نجوى كرم، اللبنانيين تظاهراتهم، وعبرت عن إحساسها بمواجعهم والضغوط الاقتصادية، لكن من خلال التفاعل عبر السوشيال ميديا، دون النزول إلى الشارع.

نانسي عجرم

اضطرت الفنانة نانسي عجرم السفر إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في موسم الرياض، لكنها عبرت عن تأييد المظاهرات، ورغبتها في تغيير النظام أو التحسن الاقتصادي، دون المساس بحقوق المواطنين.

نجوم أثاروا الجدل بالمظاهرات:

أنجي خوري

أثارت أنجي خوري جدلا واسعا عقب نزولها المظاهرات، وتحرّش بها بعض المتظاهرين، لاحتكاكها بهم، والتي قررت السلطات اللبنانية سحب إقامتها وطردها من البلاد.

قمر اللبنانية

تفرغت الفنانة قمر للمناكفة والعراك والشجار مع أنجي خوري، وتبادل الاتهامات، وأثارت جدلًا واسعًا.

سماهر

أثارت الراقصة اللبنانية سماهر، ضجة كبيرة وجدلا واسعا، بعد نزولها المظاهرات ورقصها على إحدى السيارات ومن خلفها مسجد، ما جعل بعض المتظاهرين يطردونها لإساءتها لهم.

ومن ناحيته، قال الناقد الفني محمد الزلباني، إن الثورة اللبنانية كشفت عن الوجه الحقيقي للنجوم تجاه بلدانهم، فمنهم من شعر بمعاناة المواطنين جراء الظروف الاقتصادية السيئة، رغم عدم احتياجه، وقام بتسجيل موقف سيحسب له عقب انتهاء الأزمة، وعودة البلاد لحالتها الطبيعية.

وأضاف الزلباني، لـ"البوابة"، أنه غير محبوب ارتباط الفن بالسياسة حال هدوء الأوضاع واستقرار البلاد، أما في حال وجود تظاهرات بالملايين تخرج في الشوارع تطالب بمستقبل أفضل لبلادهم، فالموقف هنا تغير تماما، حيث إن الارتباط هنا تحول إلى وطنية كل شخص موجود في الدولة.

ولفت إلى أن مواقف المشاهير عامة سيسجلها المواطنين الذين هم جمهورهم، وسيفندون ذلك عقب انتهاء الثورة، وتحقيق أهدافها، لذا يجب على الجميع تسجيل موقف يحسب له فيما بعد.

ويشهد لبنان، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، وتجمع مئات اللبنانيين، وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.

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