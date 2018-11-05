صورة من خلف الكواليس لمحمد هنيدي والطفل علاء عمرو في فيلم "عندليب الدقي"

يعد فيلم "عندليب الدقي" للفنّان الكوميدي محمد هنيدي من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية، وبالرغم من مرور أكثر من 10 أعوام على إصداره، إلّا أنه لا زال يلاقي رواجًا واهتمامًا ومتابعة جيدة في أي وقت يتم عرضه على القنوات الفضائية.

وبالتأكيد كل من تابع الفيلم يذكر الطفل "يزيد" وعبارة هنيدي الخليجي المشهورة: "مين حبيب بابا؟ يزيد، مين قلب بابا؟ يزيد، مين عقل بابا؟ يزيد".

وبعد مرور فترة طويلة، أصبح الطفل عمرو علاء الدمرداش صاحب دور "يزيد" في العشرين من عمره، وطرأت الكثير من التغييرات على شكله، وقمنا بجولة في حسابه على موقع إنستغرام واخترنا لكم بعضًا من صوره الحديثة والتي شاركها مع متابعيه مؤخرًا.

الجدير بالذكر أن علاء عمرو من مواليد شهر نوفمبر 1998، وكانت مشاركته الأولى في السينما مع النجم هنيدي في "عندليب الدقي"، وشارك أيضًا في فيلم "عريس من جهة أمنية" للزعيم عادل إمام، وكان قد حل ضيفًا قبل عامين في برنامج "صاحبة السعادة" لإسعاد يونس.