هكذا أصبح شكل الجميلة شيرين سيف النصر بعد سنوات من الغياب

تداول رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة شيرين سيف النصر، فى أول ظهور لها بعد غياب 12 عام ،وظهرت النجمة شيرين سيف النصر فى الصورةاكبر سنا، إلا أنها لاتزال تحتفظ بجمالها و إشراقها.

أما عن نية العودة الفنية، فكانت قد صرحت الفنانة انها قد تلقت مؤخرا أكثر من عرض للعودة إلى التمثيل من جديد، حيث عُرض عليها مؤخراً فيلم ومسلسلان، ولكن ما زالت مترددة وتدرس هذا الأمر.

يذكر أن آخر أعمال شيرين سيف النصر في الدراما هو مسلسل (أصعب قرار)، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب ، وعبير صبري، وأحمد خليل، أما السينما فكان فيلم (أمير الظلام) مع عادل إمام.