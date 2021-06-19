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هكذا احتفلت أحلام بعيد زواجها الثامن عشر من مبارك الهاجري

منشور 19 حزيران / يونيو 2021 - 03:06
هكذا احتفلت أحلام بعيد زواجها الثامن عشر
هكذا احتفلت أحلام بعيد زواجها الثامن عشر

احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام بعيد زواجها الـ 18، ووجهت لزوجها مبارك الهاجري رسالة رومانسية.

ونشرت أحلام عبر حسابها على (إنستجرام) صورتها مع زوجها وكتبت معبرة عن حبها الكبير له قائلة: (كل عام وأنت الروح والقلب وعيوني اللي أشوف بها حبيبي مبارك أحمد الله كل يوم على نعمه اسمها مبارك الهاجري).

وتابعت: ( شكرا لأنك اخترتني شكرا على السعادة اللي تعطيني أياها كل يوم شكرا على فاهد وفاطمة ولولو شكرا على وجودك بحياتي 18/6 الحمد لله)، حسب موقع في الفن.

 

كما نشرت فيديو جمعت فيه لقطات كثيرة لها مع زوجها على أنغام أغنيتها (تمرد)، وكتبت: (كل عام وأنت هدية ربي لي كل عام وأنت حبيبي وزوجي ونور عيوني وقلبي وأخوي وأبوي وصديقي وظهري).

 

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