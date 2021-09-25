هكذا احتفلت أحلام بعيد ميلاد زوجها مبارك الهاجري

احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام بعيد ميلاد زوجها مبارك الهاجري وشاركت جمهورها بصورة جمعتها به عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستغرام)، وكتبت أحلام تعليقا على الصورة قائلة:(كل عام وانت اطيب واطهر واجمل شي عرفته.. كل عام وانت حبيبي وسندي وتاج راسي وصديقي الصدوق وابو عيالي وظهري كل عام وحنا مع بعض طول العمر كل عام وانت بخير حبيبي مبارك احبك).

من جانبه حرص مبارك الهاجري على التعبير عن مدى امتنانه لزوجته الفنانة أحلام، حيث وجه مبارك الهاجري لزوجته رسالة رومانسية وقال: (أم فاهد دائما تتذكرني وهي أول السباقين.. يا عمري يا أم فاهد انتي، الله يسلمك ويعزك ويبارك فيكي حبيبتي، ودمت الزوجة والحبيبة والصديقة والأم والأخت).

وتزوجت أحلام من مبارك الهاجري، بعد قصة حب قوية للغاية تكللت بالزواج عام 2003 في بيروت، وقضيا شهر العسل في ​لبنان​. وأنجبت منه كل من فاهد وفاطمة ولولوة.