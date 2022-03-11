هكذا احتفلت أصالة نصري بعيد ميلاد ابنها (خالد)

احتفلت المطربة أصالة نصري، بعيد ميلاد ابنها خالد الذهبي، ونشرت عبر حسابها على (انستغرام) صورة لهما وهما يتعانقتان، وعلقت :(هي الصورة بتعبّر عنّ مشاعر حبيبي اللي طالع لأمّه عاطفي بيحبّ المشاعر والتعبير والحبّ وبنفس الوقت بيحب شغله وبيحب دراسته وبيسعى يعمل شي مهمّ .. لودي حياتي مبارح كان عيده الله يحفظه ويحقق أمنياته ويعمل ليومه كلّ اللي يفتخر فيه بكره).

وتابعت :( كلّ سنة ونحنا سوا ويزيد عددنا بالصحّة والمحبة والذكريات الحلوة اللي لودي القمر فيها).

وفي سياق آخر تحيى النجمة أصالة نصري والنجم ماجد المهندس، حفلاً غنائيًا ضمن حفلات مهرجان الكويت، يوم الخميس الموافق 17 من شهر مارس /آذار الجاري، ويقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما.