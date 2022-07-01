هكذا احتفلت ابنة نوال الزغبي بعيد ميلاد والدتها الـ51

هنأت تيا دياب، والدتها النجمة نوال الزغبي بمناسبة عيد ميلادها، متمنية لها المزيد من السعادة والنجاح في حياتها ونشرت صورا لهما عبر حسابها على موقع (انستغرام)، وكتبت:( كل سنة و انت طيبة يا أعز صديقاتي بحبك أوي).

واحتفلت النجمة نوال الزغبي بعيد ميلادها الـ 51 يوم الأربعاء، وهي مستمرة في نجوميتها على مستوي العالم العربي بكل بما قدمته من نجاحات عبر مشوارها الفني قدمت خلاله أكثر من 16 ألبوما بداية من عام 1992 وحتى الآن .

و على الصعيد الفني، انتهت نوال الزغبي من تصوير أحدث أعمالها الغنائية باللهجة المصرية بعنوان (حفلة)، وصُورت الأغنية على طريقة الفيديو كليب في لبنان، تحت إدارة المخرج فادي حداد، واستغرق تصويرها يومين، الأول داخل الاستديو، واليوم الثاني على البحر وسط أجواء صيفية حماسية .

وتحمل أغنية (حفلة) النمط الموسيقي الإيقاعي السريع، وتُقدم نوال الزغبي ستايل غنائيًا جديدًا عليها، وتحمل الأغنية كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، ومن المُقرر طرحها خلال الصيف عبر قناة الشركة المنتجة على (يوتيوب).