هكذا احتفلت النجمات اللبنانيات بـ(أحد الشعانين)...صور

احتفلت النجمة نانسي عجرم بعيد أحد الشعانين، والذي وافق يوم الأحد 28 مارس/آذار، ونشرت صورة لبناتها الثلاثة، عبر حسابها بموقع (انستجرام)، مصحوبة بتهنئة ورسالة لجمهورها، قائلة :( ‏شعنينة مباركة.. إن شاء الله السنة الجاية منعيد كلنا بظروف أفضل)، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها فور نشرها.

نانسي كانت قد طرحت أحدث أغنياتها التي تحمل اسم (أمي)، وذلك احتفالا بعيد الأم والتي أهدتها لوالدتها ولجميع الأمهات في الوطن العربي، وتظهر والدة النجمة اللبنانية معها فى الكليب، والأغنية من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.

بدورها حرصت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بالاحتفال مع عائلتها، ونشرت مجموعة صور مع زوجها وأبنائها خلال الاحتفال، عبر حسابها بموقع (انستجرام)، مصحوبة بتعليق :(شعنينة مباركة ... الله يخلصنا من هالظروف الصعبة يللي عم نمرق فيها جميعاً ونعرف نعيد بفرح ومن دون غصة).

يذكر أن أخر أعمال سيرين كان مسلسل (دانتيل) وشاركها البطولة النجوم: محمود نصر ووسام فارس وسارة أبي كنعان وسلوم حداد وغيرهم.

المسلسل من تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح، إنتاج (إيغل فيلمز) للمنتج جمال سنان.