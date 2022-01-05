هكذا احتفلت روان بن حسين بعيد ميلادها الـ25

احتفلت الفنانة والفاشينيستا الكويتية روان بن حسين بعيد ميلادها الـ 25 ، وذلك وسط مجموعة من أصدقائها.

ونشرت روان بن حسين نشرت عبر حسابها على موقع (انستغرام) مجموعة صور من حفل عيد ميلادها وعلقت قائلة: (شكرا علي استضافة عيد ميلادي).

يذكر أن الفنانة الكويتية روان بن حسين طرحت في مارس/آذار الماضي أول فيديو كليب غنائى لها بعنوان (كان يا ما كان) عبر قناتها على موقع (يوتيوب).

أغنية روان بن حسين، من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، أمّا الكليب فهو تحت إشراف المخرج ريشا سركيس وتوزيع شركة وتري.