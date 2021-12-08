هكذا احتفلت زوجة كريم فهمي بعيد ميلاده الـ39

احتفل الفنان كريم فهمي بعيد ميلاده التاسع والثلاثين، مع زوجته دانيا البناوي، في حفل بسيط حضره المقربون من الأهل والأصدقاء، الذين رددوا أغاني أعياد الميلاد احتفالا بهذه المناسبة، وأعاد كريم، نشر مقاطع مصورة من الاحتفال بعيد ميلاده، التي نشرها الأصدقاء، عبر (ستوري) حسابه على موقع (إنستغرام).

و كان آخر ظهور لدانيا مع زوجها على السجادة الحمراء خلال فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة للسينمائي وظهرت وهي ترتدي فستاناً وردي اللون ونالت إعجاب الجميع بالإضافة إلى إثناء خبراء الأزياء على إطلالتها.





الجدير بالذكر أن دانيا وكريم فهمي لديهما ثلاث بنات حيث تزوجا منذ عام ٢٠١٣ وفي شباط /فبراير 2014 رزق بابنتهما الأولى كاميليا وبابنتهما الثانية ناعومي في أيلول/ سبتمبر 2016 في آب / أغسطس 2019 رزقا بابنتهما الثالثة جميلة.

