هكذا احتفلت زينة و صديقاتها بعيد ميلادها (صور)

احتفلت الفنانة زينة رضا بعيد ميلادها، وسط مجموعة من صديقاتها المقربات وشقيقاتها، وشاركت جمهورها ومتابعيها مجموعة صور للحفل، عبر حسابها على موقع (انستجرام)، حيث علقت عليها وكتبت رسالة لهن : (اعشقكم يا فتيات)، وما أن نشرت الصور حتى انهالت عليها التعليقات من جانب متابعيها ممن حرصوا على تهنئتها بمناسبة عيد ميلادها، حسب موقع اليوم السابع.

وفنيا، تخوض زينة، الممثلة المصرية، سباق دراما رمضان 2021، عبر مشاركة صابرين، وأحمد السعدني، زميليها، بطولة مسلسل (زيّ البيت الوَقْف)، المزمع انطلاق تصويره منتصف فبراير/شباط الجاري.

ومن المقرر أن ينضم عدد إضافي من الفنانين إلى فريق العمل خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لبدء التصوير وفق خط زمنية تستهدف الانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان المقبل.



والمسلسل من تأليف أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد. وشاركت زينة في موسم الدراما الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل (جمع سالم)، الذي جمعها بكلّ من دلال عبد العزيز، ومحمد علاء، وملك قورة، وآخرين.