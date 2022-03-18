هكذا احتفلت سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنها

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستغرام)، بصور الاحتفال بعيد ميلاد ابنها كريستيانو وسط أجواء عائلية.

وعلقت عبد النور عليها وكتبت: ( وصاروا 4 سنين، ما عم صدق كيف قطعوا، الله يحميكم يارب ويحمي كل أولاد الناس كلها).

و فنيا، تواصل الفنانة سيرين عبد النور غيابها عن مواسم رمضان، ولكنها أعلنت مفاجأة جديدة للجمهور، بتعاقدها على مسلسل جديد بعنوان (العين بالعين) مع الفنان رامي عياش والمنتج صادق الصباح، ومن المتوقع ان تبدأ تصويره قريباً من أجل عرضه خارج موسم رمضان على احدى المنصات الإلكترونية، ولم تكشف سيرين تفاصيله الكاملة بعد.