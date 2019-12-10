هكذا احتفلت شريهان بعيد ميلادها الـ55 (صور)

شاركت النجمة شريهان، جمهورها بصور من عيد ميلادها عبر خاصية ستوري على حسابها على (إنستجرام)، وظهرت شريهان في الصور تحمل (التورتة) التي صممت خصيصا لها بهذه المناسبة و تم تزيينها على شكل تاج ذهبي وكتب اسمها عليها، و في صور أخرى ظهرت شريهان وهي تقطع ( التورتة) بكل فرح وتغمض عينها لتتمنى أمنية، حسب اليوم السابع.

واحتفلت النجمة شريهان، يوم الجمعة بعيد ميلادها الـ55، حيث ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 6 ديسمبر/كانون الأول من العام 1964، وتلقت الفنانة الاستعراضية التهنئات من محبيها ومتابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى زملائها في الوسط الفني، الذين تمنوا جميعًا لها دوام الصحة وأن تظل جميلة كما عهدوها وصلبة أمام الأزمات.