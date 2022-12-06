هكذا احتفلت شريهان بعيد ميلادها الـ57

شاركت الفنانة شريهان متابعيها صورة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، تزامنا مع عيد ميلادها الـ 57 الذي يصادف اليوم السادس من ديسمبر/كانون الاول.

وظهرت شريهان في الصورة، مرتدية فستانا أنيقا أسود اللون، مع بعض الإكسسوارات الفضية، وأحمر شفاه فاقع اللون.

يذكر أن آخر اعمال النجمة شريهان مسرحية (كوكو شانيل) من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها هاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.