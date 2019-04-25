هكذا احتفلت شريهان بعيد ميلاد لولوة (صور)

فاجأت النجمة شريهان متابعيها على موقع (انسجرام) بمعايدتها المميزة لابنتها لؤلؤة في عيد ميلادها، حيث خصتها برسالة من القلب وصور تنشرها لهما لأول مرة.

شريهان نشرت عدة صور تجمعها مع ابنتها لؤلؤة، لتعايدها في عيد ميلادها بكلمات مؤثرة من القلب، أكدت من خلالهم أن حياتها بدأت من جديد عند مولدها.

وقالت النجمة الاستعراضية لابنتها الكبرى في عيد ميلادها: (يكفيني فخراً انك أنتِ مني و أنا منك .. كل عام وأنتِ أنتِ يا لولوة الأدب؛ العلم؛ الحياء والخلق الحسن .. حياتي وميلادي "أنا" يا لولوة إبتدا تاني يوم ولادتك أنتِ من جديد، حسب موقع ليالينا.

وأضافت شريهان في رسالتها لابنتها: (وأكرمني ربي بأغلى نعمة إسمها لـولـوة ووزي النهاردة يوم 22 إبريل أصبح تاريخ في عمري غير عادي، اللهم لك كل الحمد والحمد والحمد والشكر .. شكراً لربي؛ شكراً لزوجي؛ وشكراً لكِ أنتِ يا لؤلؤة).

تفاعل محبو شريهان مع معايدتها المميزة لابنتها، داعين الله لهما بالصحة والسعادة وأن يكون النجاح من نصيبهما دوماً.

ومن جهة أخرى، من المنتظر أن تطل شريهان على محبيها من جديد، من خلال عروض مسرحية استعراضية قامت بتصويرها على أن تعرض قريباً على الشاشة.