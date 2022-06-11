هكذا احتفلت شيرين رضا بعيد ميلاد ابنتها نور عمرو دياب

هنأت الفنانة شيرين رضا، ابنتها نور دياب بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام).

وكتبت شيرين رضا: (عيد ميلاد سعيد لحب حياتي، أتمنى لك عام مليء بالسعادة والحب والفرحة، بحبك يا حبيبتي).

وتفاعل مع منشور شيرين رضا عدد من نجوم الفن اللذين حرصوا على تهنئة نور دياب بعيد ميلادها من خلال التعليقات وهو درة وإنجي كيوان وصبا مبارك. أما نور دياب فقد ردت على والدتها قائلة: (شكرا لك أمي أنا أحبك كثيرا).

وطالما تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن العلاقة القوية التي تربطها بابنتها نور وهي الابنة الكبرى للفنان عمرو دياب وتبلغ من العمر 32 عاما، رغم أنها تعيش فى بلد آخر، وأشارت شيرين فى تصريحات كثيرة أن هناك علاقة صداقة وأمومة مميزة تجمعها مع نور التى احتفلت بعيد الأم، مؤخار، من خلال نشر صورة نادرة جمعتها بوالدتها وهي صغيرة وعلقت عليها من خلال (إنستغرام) بـ(عيد أم سعيد، لأفضل أم في الدينا، بحبك جدا).