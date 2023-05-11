هكذا احتفلت صابرين بعيد ميلاد نجلها (علي)

البوابة-شاركت الفنانة صابرين متابعيها بصور تجمعها بنجلها (علي) احتفالا بعيد ميلاده، عبر حسابها على موقع (أنستغرام)، و أرفقتهم بالتعليق التالي: (حبيبي يا علي كل سنة وأنت جوه قلبي وفي نن عيني، السنة دي كانت أصعب سنة لأنك كنت بعيد وبتاخد أول خطوات طريقك).

وأضافت: (يارب ياحبيبي يكتبلك كل الخير والنجاح والسعاده اللي أنت بتتمناه واللي أنا متأكدة من أنك إن شاء الله هتقدر تحققه.. كل الأمنيات والدعوات من قلبي ليك ياحبيب ماما).

هذا وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صور الفنانة صابرين، كما علق الكثير من متابعيها لتهنئتها بعيد ميلاد نجلها متمنين له دوام الصحة والسعادة.