هكذا احتفلت ماغي بو غصن بعيد ميلاد نوال الزغبي

البوابة-أحيت الممثلة ماغي بو غصن عيد ميلاد صديقتها المطربة نوال الزغبي في منزلها، حيث دعت مجموعة من الأصدقاء المشتركين للاحتفال بالمناسبة الخاصة.

وشاركت ماغي بو غصن جمهورها بفيديو و صور من احتفالها بعيد ميلاد نوال الزغبي.وظهرت نوال الزغبي تغني و ترقص مع ماجي بو غصن على أغنية (حبة كراميل) احتفالا بعيد ميلادها.

هذا وقد تألّقت نوال بطقم باللون الفوشيا المطبّع بأشكال هندسية بيضاء، زيّنتهما بعقد ضخم وأقراط ذهبيّة اللون، فيما ارتدت ماغي ثوبًا أسودا من الساتان تناغم مع لون شعرها.

وتجمع ماجي بو غصن ونوال الزغبي صداقة قديمة و سبق وقدمت نوال الزغبي مقدمات مسلسلات لماغي، كما تظهر معها في أغلب المناسبات.



