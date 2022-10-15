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هكذا احتفلت مي سليم بعيد ميلاد ابنتها (لي لي)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 15 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 03:42
مي سليم
مي سليم

احتفلت الفنانة مي سليم، بعيد ميلاد ابنتها لي لي، مؤكدة أنها أحلى وأغلى شيء حصل في حياتها، داعية الله أن يحميها ويحفظها وأن تكون أيامها كلها خير وسعادة.

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ونشرت مي، صورة مع ابنتها عبر حسابها على موقع (تويتر)، صحبتها بتعليق: (النهاردة عيد ميلاد أحلى حاجة حصلت في حياتي وأغلي حاجة وكل حاجة في حياتي، كل سنة وانتي طيبة يا روحي، ربنا يخليكي ليا ويحميكي ويحفظك والعمر كلوا سعادة وخير وكل حاجة حلوة، بحبك أوي يا لي لي).

وقدمت مي سليم في شهر رمضان الماضى مسلسل (دنيا تانية) مع ليلى علوى، مجدى كامل، فراس سعيد، وفاء صادق، أشرف زكى، أحمد عزمى، نورهان، ولاء الشريف، سمر جابر، ليلى عز العرب، ايمان السيد، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبد العال.

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