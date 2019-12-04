هكذا احتفلت نانسي عجرم و بناتها بعيد القديسة بربارة (صورة)

احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعيد القديسة بربارة في لبنان والذي يحل اليوم الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الأول، ونشرت نانسي صورة من خلال حسابها على (فيسبوك) صورة مع بناتها الثلاثة، مرتدين بجامات وباروكات ملونة، وكتبت نانسي (هاشلي بربارة مع بنات الحارة)، وهي كلمات أغنية الشحرورة صباح والتي غنتها بمناسبة عيد القديسة بربارة في لبنان.

وفي سياق مختلف، تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ضخم ليلة رأس السنة، بمشاركة النجم تامر حسني، وبالتحديد يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر /كانون الأول المقبل، في جزيرة المارية بأبوظبي.