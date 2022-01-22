هكذا احتفلت والدة ياسمين صبري بعيد ميلاد ابنتها

احتفلت السيدة نسرين، والدة الفنانة ياسمين صبري، بعيد ميلاد ابنتها الذي وافق يوم 21 يناير/كانون الثاني الجاري.

ونشرت والدة ياسمين صبري، صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع (إنستغرام)، ظهرا فيها وهما يحملان بندقية صيد في أحد الحدائق.

وكتبت: (كل سنة وأنتي طيبة ابنتي الجميلة)، وردت ياسمين: (ماما حبيبتي شكرا ليكي).

بدورها شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها بصور من احتفالها بـ عيد ميلادها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (انستغرام).

وظهرت ياسمين صبري فى الصور بإطلالة جذابة ومبهجة وهى تحمل تورتة عيد الميلاد، وعلقت قائلة: (فتاة عيد الميلاد) وقد نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

وتستعد ياسمين صبري لأولى بطولاتها في عالم السينما الفترة الحالية، ويحمل الفيلم اسم (شغل عصابات)، مع السيناريست أيمن وتار.