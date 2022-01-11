هكذا احتفل ابن سميرة سعيد بعيد ميلادها الـ64

احتفل شادي النابلسي ابن النجمة سميرة سعيد بعيد ميلاد والدته حيث نشر عبر حسابه على (إنستغرام) صورتين تجمعه بوالدته وظهر الثنائي وهما على متن يخت وفي أجواء هادئة.

كما نشر أيضًا من خلال خاصية القصص القصيرة فيديو قصير لأجواء الاحتفال وكذلك لكعكة عيد الميلاد التي أختارها لوالدته والتي رسم عليها صورتها وتهنئة خاصة بهذه المناسبة، وعلق شادي علي الصور بـ(عيد ميلاد يا أمي شكرا لك على التوجيه والدعم.. أحبك أكثر من كل شيء).

الفنانة كانت قد طرحت أحدث أغانيها الجديدة (الوقت الحلو) وهي خامس أغنيات ألبومها الجديد (إنسان آلي)، الذس قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة.

أغنية (الوقت الحلو) من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرجها نضال هاني، ومن إنتاج سميرة سعيد.

يذكر أن الفنانة القديرة طرحت من قبل 4 أغنيات هي: (بحب معاك،متاهة، الساعة اتنين بالليل، و"Mon Chéri ).