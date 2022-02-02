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هكذا احتفل اصدقاء مي حريري بعيد ميلادها في لندن

منشور 02 شباط / فبراير 2022 - 03:47
مي حريري
مي حريري

شاركت الفنانة اللبنانية مي حريري محبيها ومتابعيها عبر ستوري (إنستغرام) مقاطع فيديو من إحتفال أقامه لها أصدقائها بمناسبة عيد ميلادها.

وفاجأ عدد من الأصدقاء مي واحتفلوا بعيد ميلادها في لندن حيث حرصوا على وضع البسمة على وجهها متمنين لها العمر المديد والسعادة . و ظهرت مي تطفئ الشموع وقالت (قلبي مليان)، تعبيرا عن سعادتها.

وعلى صعيد آخر ، تضع مي لمساتها الأخيرة على أجدد أعمالها الغنائية حيث تستعد لإطلاق اغنية جديدة بعنوان  (عايشة دورين) كلمات الشاعرة المصرية نينا نبيل ألحان وتوزيع Osane  وتسجيل وتنفيذ استديو طوني سابا.

 

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