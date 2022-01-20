هكذا احتفل النجوم بعيد ميلاد أنغام الـ50

قدم ‏نجوم الفن التهنئة للنجمة أنغام احتفالا بعيد ميلاد النجمة الذي يحل اليوم 19 يناير/كانون الثاني، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أولهم الفنانة لطيفة التى كتبت تغريدة عبر موقع التغريدات القصيرة (تويتر) قالت فيها: (كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبة قلبي يا أقرب صوت ‏لقلبي).

كما هنأت المطربة الإماراتية أحلام، زميلتها أنغام بكتابة تغريدة عبر (تويتر) قالت فيها: (كل عام وأنتي أختي وحبيبتي.. كل عام وأنتي الحالة الخاصة جدا.. كل عام وأنتي كتلة من المشاعر والأحاسيس الحلوة).

بدورها كتبت‏ الفنانة كندة علوش قائلة: (كل سنة وأنتي قمر بروحك وصوتك وإحساسك وربنا يسعدك دائما).

كما نشرت زوجة الفنان محمد الشرنوبي، راندا رياض، صورة جمعتهما من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي (إنستغرام).