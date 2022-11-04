هكذا احتفل خالد النبوي بعيد ميلاد ابنه زياد

احتفل النجم خالد النبوي بعيد ميلاد إبنه زياد الرابع عشر، ونشر مجموعة صور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي (إنستغرام).

وكتب النبوي معلقا على المنشور: (Happy birthday Mouzy 14..كل سنة وانت طيب ي زياد..ال ١٤ في غمضة عين).

وت فنيا، بدات منصة (شاهد )طرح حلقات مسلسل (النزوة) المقتبس عن المسلسل الأمريكي The Affair.

مسلسل (النزوة) بطولة خالد النبوي، عائشة بن أحمد، عمر الشناوي ، سالي شاهين، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم سلوى محمد علي ورمزي العدل وميريت الحريري. المسلسل من إخراج أمير رمسيس، وكتب السيناريو والحوار محمد الحاج ويمنى خطاب وياسمين زهدي.