هكذا احتفل مصطفى قمر بعيد ميلاد زوجته

احتفل المطرب مصطفى قمر بمناسبة عيد ميلاد زوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (انستغرام).

ونشر مصطفي قمر فيديو من الاحتفال، وعلق عليه كاتبًا: (عيد ميلاد سعيد زوجتي الجميلة الرائعة، أنا سعيد جدًا بالاحتفال بعام آخر في حياتي معك، أتمنى أن يمتلئ يومك بكل السعادة والفرح والحب الذي يمكن أن يحمله قلبك).

و كان الفنان قد أحيا واحده من اقوي حفلات التخرج احتفالا بالدفعه الأخيرة من كلية طب في جامعه الإسكندرية وذلك وسط حضور الآلاف من الطلاب .وقد قام بغناء العديد من أشهر أغانيه ومنها "وسط اجواء من الفرح والرقص بينهم واستمر الحفل لاكثر من ساعتين .