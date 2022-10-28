هكذا احتفل وائل كفوري بعيد ميلاد إليسا

هنأ النجم وائل كفوري مواطنته النجمة إليسا بمناسبة عيد ميلادها، متمنيا لها المزيد من السعادة و النجاح في حياتها.

وكتب وائل عبر حسابه على موقع (تويتر) قائلا:(عيد ميلاد سعيد ايتها المرأة الجميلة أتمنى لكي السعادة والنجاح وأن تكوني دائمًا محاطه بكل حبايبك عقبال المية)، وردت إليسا على تهنئته قائلة:(عشرة العمر وأحلى أصدقائي شكرا لك دائما لجلب الفرح لحياتنا).

وفي دردشة مع جمهورها، قالت إليسا إنها تتبع نظاما غذائيا صارما لخفض وزنها، مضيفة: (جسدي عرضة للانتفاخ فِيْ أي وقت.. لقد ابتعدت عن الغلوتين، لذلك أنا بخير.. بالتأكيد ليس كل الناس يمكنهم اتباع هذا النظام الغذائي، لكنني بخير).

وردا على سؤال حول جمعها بين الجمال والذكاء في شخصيتها، قالت إليسا: (شكرا لقولك أنا حلوة، لا أعرف ما إذا كنت لطيفة.. هذه شخصيتي وقد طورتها بالتأكيد بمرور الوقت.. لقد قمت بتحسين مظهري لأن جميع النساء يحببن أن يكن جميلات.. لقد تطورت من الناحية الفكرية، فأنا أحب القراءة وإعداد الأفلام الوثائقية وتعلم أي شيء).

اما عن الفريق الرياضي الذي تدعمه النجمة في مونديال قطر، فأجابت بشكل عفوي إنها تدعم قطر والبرتغال لأنها تحب كريستيانو رونالدو.