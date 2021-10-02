هكذا بدت حورية فرغلي في أول أعمالها بعد تجاوز أزمتها الصحية

بدأت الفنانة حورية فرغلي تصوير مشاهدها في مسلسل (أيام وبنعيشها) في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث يعد أولى أعمالها بعد عودتها وتجاوز أزمتها الصحية التي المت بها على مدار السنوات الماضية، وتجسد حورية في العمل شخصية فتاة تعيش في حارة شعبية وتضطر للزواج من كبير الحارة وهو رياض الخولي وتحدث العديد من المواقف بعد ذلك.

مسلسل (أيام وبنعيشها) تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلي، شيريعادل، وأحمد صفوت، وسلوي خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازي، ورياض الخولي، وندا موسى، وتدور أحداثه في 45 حلقة للعرض خلال الموسم الشتوي المقبل.

من جهة أخرى، كشفت الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل جديدة حول حالتها الصحية وما مرت به من عدة عمليات فى أنفها أضطرت مؤخرا الى ان تسافر إلى أمريكا من أجل تنفيذها.

وقالت حورية فرغلى في لقاء لها مع قناة الجديد اللبنانية أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الموريكس دور:(قررت تأجيل إجراء العملية الأخيرة التي كان من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس/آب الماضي بسبب انشغالي بتصوير عدد من الأعمال الفنية وتحديدا مسلسل (أيام وبنعشها).