هكذا تضامن نجوم الفن مع الشعب الفلسطيني في قضية القدس

أعلن عدد من نجوم ومشاهير العالم العربى، تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين، خاصة فى ظل الأحداث الأخيرة التى يشهدها حي الشيخ جراح، حيث عبروا عن حزنهم لما يجرى من أحداث ورفعوا شعار (أنقذوا حى الشيخ جراح)، و(فلسطين تنتفض).

ومن جهتها غردت الفنانة الكبيرة ليلى علوى عبر حسابها الرسمى على موقع (تويتر): (اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وانصرهم، متضامن مع فلسطين)، حسب موقع اليوم السابع.

ومن جهتها قالت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم عبر (تويتر:) (ابتسم أنت صاحب حق وصاحب الحق سلطان، كلنا معكم يا أبناء العنفوان والكرامة).

بدورها انضمت النجمة السورية أصالة نصري، للنجوم والمشاهير، الذين دعموا وساندوا الشعب الفلسطيني في معاناته الحالية مع اعتداءات وجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، ونشرت صورة لقبة مسجد الأقصى عبر حسابها الشخصي بموقع (إنستجرام) وكتبت: (لكلّ ألم نهاية ولكلّ ظلم حدّ، ادعوا في هذا اليوم للحبيبة فلسطين أنّ تنهض وتنتفض وتنتصر وستنتصر بإذن الله ستنتصر، فلسطين، أنقذوا حي الشيخ جراح).

وفيما قالت الفنانة الشابة كارمن سليمان عبر موقع (تويتر): (ربنا يحفظ القدس، فلسطين دايما في قلوبنا، انقذوا حي الشيخ جراح).