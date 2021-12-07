هكذا ردت إلهام الفضالة على متابعة اتهمتها بطرد والدتها من منزلها

اتهمت إحدى المتابعات الممثلة الكويتية الشهيرة إلهام الفضالة بطرد والدتها من منزلها، وهو أمر لم تتقبله الفنانة ولم ترضَ السكوت عنه.

وفي تفاصيل الحادثة، علَّقت إحدة المتابعات بسخرية على منشور شاركته إلهام المفصالة عبر حسابها الخاص، وكتبت فيه بنبرة تهكم "بواقة الريال ليس تطردين امك من بيتك، ايش أقول عنك انسانة ما تتوفقين لا دنيا ولا أخرى".

وردَّت عليها الفضالة في خانة التعليقات، وكتبت: "انت حلمانة ولا صاحية، انا ابي افهم هذه جنتي ما حد شايلها على كفوف الراحة غيري".

وتابعت الفضالة كلامها وإلى جانبها زوجها شهاب جوهر: "انتو ما عندكم شي في الدنيا غير إلهام وشائعات إلهام شنو في أبي أفهم، خلصنا من الريال، داخلنا في قصة بنتي، وهالحين طلعتوا إشاعة على أمي، باقي منو تبون عمي خالي جدي".

وتابعت: "تحبين أكلم أمي اسمع صوتها تدعي عليكي بأن الله لا يوفقك!".

إلهام الفضالة وبناتها

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع رد الفضالة، فكتبت إحداهن منتقدة: "الهام ما چانت هيچ تنشر حياتها ع السوشال ميديا مدري شصارلها، جاي تعيش مراهقه متأخره ، خربت بيتها و طشرت بناتها كل وحده ببيت علمود واحد عاف زوجته و بيته مدري شلون مأمنه بيه".

وكتب آخر: "امك مسجونه ١٥ سنه بجريمة قتل وكنت ماتبين تجيبين طاريها خير شر والحين تعدلين نفسك ومعطيتها وجه عشان الناس وكلام الناس اللي يهمك مره وتنهارين اذا ماضهرتي انك الصح والمثاليه".

إلهام الفضالة تتحدث عن بناتها وتكشف سبب اختيار نور لوالدها



أثارت الفضالة مؤخرًا موجة من الجدل بعد حديثها عن أسباب اختيار انبتها نور العيش برفقة والدها، بين ابنتها فجر اختارت العيش معها.

أوضحت الفضالة أن ابنتها فجر إنسانة واعية وتفهم الحياة جيدًا وتدرك طبيعة الأسرة وقوانينها، بينما نور لم يعجبها القوانين التي فرضتها عليها بشأن لباسها وعدم استخدامها مواقع التواصل الاجتماعي وأمور أخرى؛ لذلك قررت البقاء برفقة والدها الذي وفر لها مدرسة خاصة مختلطة ولم يمنعها من ارتداء الملابس المكشوفة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد هذا التصريح، هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفضالة بشأن طريقة حديثها عن ابنتها نور، فكتبت إحداهن: "كيف تتكلم عن بنتها،،، بنتك لو هي فيها ميت عيب وعيب استري عليها وادعي لها،،، واذا في خلاف بينك وبين طليقك مالهم دخل البنات ،،، انا من يوم ما طلعت اخبارها بالسوشل ميديا وغسلت يدي منها،،، كانت بنظرنا انسانه مختلفه عن الان،،، الحمدلله الذي عافانا مما بلاها وفضلنا تفضيلاً كثيرا".

