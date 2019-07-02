هكذا ردت إليسا على الساخرين من تغير شكلها بعد المرض

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة جديدة على صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الصّورة لاقت موجة من التعليقات السّاخرة.

رأى عدد من المتابعين تغيرًا ملحوظًا بملامحها وشكلها، معتبرين أن المرض الذي ألم بها غير من مظهرها، ورجح آخرون أنها لم تستخدم أي مؤثرات أو (الفوتوشوب)، لذلك بدت مختلفة.

الأمر استفز محبي الفنانة كما استفز أيضًا الفنانة السّورية فرح يوسف التي كتبت على صفحتها تعليقًا على الأمر ورد فيه: (التنمر اللي عم يصير عالفنانة إليسا هلئ عالانستجرام عندا مو معقول ولا مقبول بأي شكل من الأشكال عن جد شو صاير للعالم و شو ثقافة هالجهل اللي ضاربة عقول البعض الكتير عنا؟!ولك عيب والله عيب كتير عكل انسان بيجرح مشان حضرتو ينبسط بحالو انو قال مهضوم وقصّيف يعني).

لتردّ الفنانة إليسا بدورها، من خلال تغريدة عبر (تويتر): (لما حدا يتعرضلي أو يتنمر على صورة، ما تتضايقو لأنو الموضوع آخر همي وما إلو أي تأثير عليي، ويللي عم يتنمرو ويحكو ما عندن إلا عقدهن يفجروها، فا اتركوهن بعقدهن. يفشو خلقن)، وختمت بهاشتاغ (انا اليسا).