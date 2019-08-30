هكذا ردت درة التونسية على معجب تدخل في حياتها الخاصة

تلقت الفنانة التونسية درة عرض زواج من متابع متزوج، عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عن رغبته في الزواج منها على زوجته الأولى.

المتابع كتب: (نفسي اخدك يا درة .. درة على مراتي)، وهو ما أثار استياء الفنانة التونسية بشدة وردت بتعليق حاد، ناصحة المتابع بتعلم اللغة العربية.

درة ردت على المتابع بقولها: (اللي على مراتك دي اسمها ضرّة مش درة .. أنت محتاج تتعلم اللغة العربية قبل ما تقلش كويس الأول)، حسب موقع دنيا الوطن.

وكانت الفنانة التونسية درة قد عبرت من قبل عن انزعاجها الشديد من السؤال المتكرر لها عن أسباب عدم زواجها حتى الآن.

الفنانة التونسية قالت إنه لا يحق لأحد أن يتدخل بحياة الآخرين، لافتة إلى أن من لم تتزوج، ربما يكون هذا اختيارها الشخصي أو قدرها.

