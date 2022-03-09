هكذا ردت رضوى الشربيني على سخرية أحمد السعدني منها

علقت الإعلامية رضوى الشربيني على تقليد الفنان أحمد السعدني لها بطريقة ساخرة . وكان أحمد السعدني شارك جمهوره بفيديو طريف له ظهر فيه يقلد رضوى الشربيني وظهر معه أيضا ابنه الصغير.

وقالت رضوى الشربيني في لقاء مع ET بالعربي: أحمد صديقي وعشرة عمر، وطليقته الراحلة أمل كانت صديقتي المقربة واعتبر أولاده مثل أولادي. وتابعت: )أحمد السعدني عارف كويس أوي أنه على قلبي زي العسل مفيش مشكلة).

على جانب آخر، كرمت النسخة السابعة من ملتقى She Can لرائدات الأعمال الإعلامية رضوى الشربيني بمنحها جائزة (الإعلامية الأكثر تاثيراً) لدعمها المتواصل للمرأة وتسليط الضوء على أهم القضايا النسوية في المجتمع.

وخلال التكريم كان لرضوى الشربيني عدد من التصريحات منها أنها من المستحيل أن تتجه إلى التمثيل لأنه إمكانيات وإحساس وطريقة وهي لا تمتلك تلك الإمكانيات.

أما رسالتها إلى كل فتاة وامرأة فكانت: (كوني نفسك واجعلي هدفك هو نفسك ولا تتغيري من أجل أحد وحددي أهدافك).