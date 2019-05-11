هكذا ردت سمية الخشاب على اتهام أحمد سعد لها بالسرقة

منشور 11 أيّار / مايو 2019 - 03:49
هكذا ردت سمية الخشاب على اتهام أحمد سعد لها بالسرقة
هكذا ردت سمية الخشاب على اتهام أحمد سعد لها بالسرقة

خرجت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن صمتها، للرد على اتهام طليقها الفنان أحمد سعد، لها بسرقة شقته وخداعه.

وقالت سمية الخشاب عبر حسابها في (إنستغرام): (قل ما شئت.. السكوت عن اللئيم جواب.. لست عديمة الجواب ولكن الأسد لا يرد على الكلاب).

جاء ذلك كرد فعل من سمية، على تصريحات سعد الأخيرة حول أسباب الطلاق، والذي قال فيها: (هي ضحكت عليا وأنا أمنت لها بكل ما أملك وأنا كنت محتاج لها في هذه الفترة).

وأوضح: (اشتريت منزلًا وكتبته باسمها على أن تنقل ملكيته له لاحقًا، وعندما طلبت منها نقل الملكية رفضت).

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