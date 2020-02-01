هكذا ردت وفاء الكيلاني على خبر طلاقها من تيم حسن

ردت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني على الأنباء المتداولة حول طلاقها من الفنان السوري تيم حسن بعد تغريدة نشرتها على حسابها على (تويتر) تحدثت فيها عن التجاهل والفراق والندم ماأثار التكهنات بخصوص احتمال طلاقها.

ونشرت الكيلاني صورة جمعتها بزوجها تيم حسن عبر حسابها على (انستجرام) من خلال خاصية (ستوري)، ظهرت خلالها وهي تحتضن زوجها دون أن يظهر وجهه، في اشارة منها الى أن كل مايثار غير صحيح.

وكانت الكيلاني نشرت تغريدة على حسابها على (تويتر) تناولت خلالها قصة مؤثرة عن فقدان الأشخاص لشيء يحبونه، وهو مااعتبره الجمهور وصف لحالتها الحالية.

وتزوج تيم الحسن من وفاء الكيلاني في أيار/ مايو عام 2017 بعد قصة حب استمرت لمدة عام تقريبا.