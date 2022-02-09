هكذا ردت ياسمين عبد العزيز على منتقدي اطلالتها الأخيرة

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها بمقطع فيديو جديد تظهر فيه بملامحها الطبيعية عبر حسابها بموقع (إنستغرام)

هذا و تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، مؤشرات البحث على محرك (غوغ)ل خلال الساعات الماضية، بعد أن نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستغرام)، ظهرت فيه بشفاه منتفخة، ما جعل الجمهور يتساءل حول حقيقة خضوعها لعملية تجميل.

وعلق الجمهور على شكل الفنانة فمنهم من ظن أنه مجرد فلتر لتغيير معالم وجهها، وآخرين ظنوا أنها أجرت عملية تجميل لأنفها والشفاة.

وبهذا الفيديو تنفي ياسمين عبد العزيز خضوعها لأي عمليات تجميل ويتضح أنها استخدمت إحدى الفلاتر فحسب.