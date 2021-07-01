هكذا ردت يسرا اللوزي على انتقادات الجمهور...

ردت الفنانة يسرا اللوزي على بعض انتقادات جمهورها حول أدائها التمثيلي. وقالت يسرا خلال لقائها مع شيرين عرفة في برنامجها (شيرين عرفة) إنها تتلقى آراء من بعض الجمهور يقولون لها (تمثيلك بارد) مؤكدة أن هذا من حقهم.

وأوضحت يسرا اللوزي إنها في حياتها العادية تكون ردود فعلها هادئة قائلة: (أنا مش بأفور في العياط وريأكشناتي مش أوفر بس دي طبيعة شخصيتي أنا في حياتي مش بعمل ريأكشنات أوفر مش بعيط وانهار فبالتالي في التمثيل بعمل المشاهد بطبيعية، ودا طبعي ملوش علاقة بالتمثيل أو مش تمثيل)، حسب موقع في الفن.

على جانب آخر، شاركت يسرا اللوزي في رمضان 2021 في مسلسل (بين السما والأرض).و تدور أحداث المسلسل حول تعطل المصعد الكهربائي وبداخله مجموعة من الأشخاص تقع بينهم مفارقات حيث لكل شخص قصة وحكاية مختلفة.

و المسلسل صة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشارك في بطولته هاني سلامة، درة، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد بدير، محمود البزاوي، محمد لطفي.