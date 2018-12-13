هكذا ردّت دنيا بطمة على الصحافية الصينية التي تحدثت عنها..شاهدوا ماذا قالت

دنيا بطمة

على ما يبدو أن قاعدة الشهرة لدى الفنانة المغربية دنيا بطمة بدات بالتوسع والانتشار بشكل كبير، حيث أن اسمها وصل إلى دولة الصين بعد أن ظهرت إحدى المعجبات الصينيات والتي تعمل في مجال الصحافة وتتحدث اللغة العربية ووجهت كلمات حب وإعجاب لدنيا وأدت أغنيتها "مزيان واعر".

وكانت دنيا بطمة قد شاركت مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وتركت تعليقًا قالت فيه: " صحفية صينية من المعجبات بصوتي ومسيرتي الفنية المتواضعة، شكرا حبيبتي على كلامك الجميل وحسيت بالفرحة إنه بنت من الصين تعرفني، هذا شي جميل وشكرًا أحسن شاف فالعالم شاف موحا على هاد المفاجأة دايما في تألق، فعلا حب الناس لا يباع ولا يشترى".

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma (@dunia_batma) on Dec 11, 2018 at 2:39pm PST

من ناحية أخرى، حضرت مؤخرًا سفيرة القفطان المغربي الفنانة دنيا بطمة حفل "Beirut Golden Awards" والتي تم تكريمها فيه بجائزة أفضل فنانة مغربية في الشرق الأوسط، ووجهت الشكر لكل من ساندها ودعمها في مسيرتها الفنية المتواضعة خلال السنوات الماضية.