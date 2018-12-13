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هكذا ردّت دنيا بطمة على الصحافية الصينية التي تحدثت عنها..شاهدوا ماذا قالت

هكذا ردّت دنيا بطمة على الصحافية الصينية التي تحدثت عنها..شاهدوا ماذا قالت
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