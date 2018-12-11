هكذا رد محمد رمضان على إحدى المعجبات عندما طلبت منه الزواج علنًا!

محمد رمضان

على الرغم من كثافة التعليقات التي يتلقاها النجم المصري محمد رمضان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلّا أنه دائمًا ما يحاول أن يبقى متفاعلًا مع محبيه من خلال الرد على طلباتهم وأسئلتهم.

وجاء التعليق هذه المرة غريبًا بعض الشيء، ولكن ليس بجديد على النمبر ون، إذ أن أحد المعجبات طلبت الزواج من محمد رمضان من خلال تعليقها على إحدى منشوراته التي كتب فيها تعليقًا على صورته مع النمر: "الشجاعة نعمة يجب أن نشكر الله عليها الحمدلله".

وجاء التعليق من المعجبة التي قالت له: "طب ما تتشجع وتتجوزني"، ليرد عليها رمضان قائلًا: "ان شاء الله تتجوزي اللي أحسن مني". وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها محمد رمضان قريبًا من جمهوره، حيث أنه قام سابقًا بتقديم يد العون لعدد من الشباب الذين احتاجوا مساعدات مالية.

وآخر ما تم تداوله بين المتابعين على مواقع التواصل، رسالة من إحدى المتابعات طلبت مساعدة رمضان وقالت بأن زوجها توفي وهو مديون للبنك بـ60 ألف، فجاء الرد سريعًا من النجم المصري وطلب منها أن ترسل كافة التفاصيل في رسالة خاصة للمباشرة بحل الموضوع في أسرع وقت ممكن.