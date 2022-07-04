هكذا روج تيم الحسن لفيلم (الهيبة) استعدادا لعرضه

بدأ النجم السوري تيم الحسن فى الترويج لفيلمه الجديد (الهيبة) والذي يخوض به موسم الصيف. وقام تيم بنشر الـ(برومو) التشويقي للفيلم عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير (انستغرام) وعلق عليه قائلاً: (فيلم الهيبة قريبًا).

وتدور أحداث الفيلم حول تكليف جبل من المافيا في عملية تخليص ابن المستثمر الروسي المختطف في منطقة السهل، وللضغط عليه تقوم المافيا بخطف ابن أخيه جو، ويقتل ابن المستثمر الروسي على يد تجار المخدرات في عملية تحرير فاشلة، لتتفاوض المافيا مع جبل على تسليم جثة الطفل في اسطنبول مقابل اعادة ابن أخيه جو، وهنا تبدأ معركته مع رجال المافيا.

وتجدر الإشارة أن سيكون هذا الفليم آخر ما سينتج من حكاية (الهيبة )الذي قدم على مدار حمسة أجزاء وتم تصوير هذا العمل في إسطنبول في تركيا بدلاً من ضيعة (الهيبة). وسشارك تيم في الفيلم كل من الممثلة اللبنانية زينة مكي، سعيد سرحان،محمد عقيل ،عبدو شاهين وهو من إخراج سامر البرقاوي.