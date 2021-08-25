اليسا تشوق جمهورها لعملها الجديد

شوقت الفنانة اللبنانية إليسا، جمهورها بطريقة مثيرة عبر حسابها في تويتر حيث نشرت تغريدة جاء فيها: "جاهزين للمهمة التالية"

وكانت اليسا قد اعلنت منذ مدة ابتعادها عن تويتر بسبب الكثير من الأمور التي تسببت لها بالتعب النفسي على حد قولها وقالت عبر تغريدة: "صباح الخير جمهورى الجميل.. رح غيب شوى عنكن وبرجعلكن بعد فترة لانو كتير تعبت أعصابى من القرف والهبل اللى موجود على تويتر بس سأفتقدكم بالتأكيد وأحبكم جميعا".

وعلى صعيد مختلف، احتفلت الفنانة اللبنانية اليسا مؤخرا بوصول أغنيتها "ياريت" إلى 100 مليون مشاهدة وهي اغنية تتر مسلسل ياريت من بطولة مكسيم خليل وماغي بوغصن