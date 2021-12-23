هكذا ظهرت ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (انستغرام). وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة مرتدية سويتشيرت وبنطلون باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها الطويلة منسدلا علي كتفيها.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ ياسمين عبد العزيز، علي الصورة، كالاتي: (إي الجمال ده - جميلة - قمر - حبيبتي).

ياسمين ستخرج من السباق الدرامي الرمضاني المقبل على الرغم من نجاحاتها الكبيرة لسببين، الأول هو رغبة ياسمين في الحصول على راحة خاصة بعد العمليات التي أجرتها والأزمة الصحية التي مرت بها علي مدار الشهور الاخيرة.أما السبب الثاني فهو ضيق الوقت، حيث متبقي علي شهر رمضان 100 يوم فقط وهو ما وجدته ياسمين غير كافي للتحضير لمسلسها.