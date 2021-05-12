هكذا عبرت إليسا عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني

عبرت المغنية اللبنانية إليسا عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني عقب الاعتداءات التي مارستها قوات الاحتلال الاسرائيلي على سكان حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

ونشرت إليسا في حسابها عبر تطبيق (إنستجرام) صورا لأهالي حي الشيخ جراح وصمودهم ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي دفاعاً عن الأرض، واستعانت بأغنية (موطني) لتعبر من خلالها عن دعمها للقضية، وفق (فالفن).



وكتبت تعقيبا على الفيديو: (ما حدا فيه يوقف عالحياد بالقضايا الأساسية واللي بتمس القيم، اللي عم بيصير بفلسطين هوي سرقة قدام عيون العالم من دون ما حدا يفتح تمو، لا العدو ولا الحليف! الله يكون مع أهل فلسطين الحبيبة).





وتضامن عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي مع الأحداث الأخيرة التي تشهدها فلسطين وأعلنوا رفضهم لتهجير الفلسطينين من منازلهم في حي شيخ جراح، فيما أعلن الفنان عمرو مصطفى عن تجهيز أغنية جديدة بكل اللغات لدعم القضية الفلسطينية.

