هكذا علقت داليا مصطفى على صورة ياسمين صبري في طائرتها الخاصة

شاركت الفنانة ياسمين صبري، صورة مع متابعيها وهي تحتسي قهوتها على متن طائرة خاصة.

ونشرت ياسمين صبري الصورة عبر حسابها على (إنستجرام)، واكتفت بالتعليق بصورة فنجال من القهوة.

وعلقت الفنانة داليا مصطفى على صورة ياسمين صبري داعية لها بدوام النعمة قائلة: (ربنا يديمها عليكي حبيبتي)، حسب موقع في الفن.

من جهة أخرى، تعكف الفنانه داليا مصطفي علي تصوير دورها في مسلسل ( فارس بلا جواز) مع الفنان مصطفي قمر والذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل .

مسلسل (فارس بلا جواز) بطولة مصطفى قمر، داليا مصطفى، بالاشتراك مع بشرى، شيري عادل، محمد ثروت، ريم مصطفى، طارق الإبياري، سليمان عيد، طارق عبدالعزيز، سيناريو وحوار فداء الشندويلي، إخراج معتز .

و يعرض حاليًا لداليا مصطفى بدور العرض السينمائي فيلم (قبل الأربعين) ،ويشاركها في البطولة كل من النجمة بسمة ، هاله فاخر، أحمد جمال سعيد ، محمد علي رزق، إيهاب فهمي ، معتز هشام، أحمد حلاوة ، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف وهو من قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.